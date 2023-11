9 novembre: chiude per tre ore il cavalcavia Superiore di Mestre

Il Comando di Polizia locale comunica che nella giornata di giovedì 9 novembre, dalle 13 alle 16, sarà interdetto al traffico veicolare il cavalcavia Superiore di Mestre/Marghera “per permettere l’esecuzione in sicurezza di ulteriori accertamenti peritali” a seguito del tragico incidente stradale dello scorso 3 ottobre a Mestre.

MESTRE – Il provvedimento dispone il divieto di transito sul cavalcavia superiore con deviazione verso San Giuliano per raggiungere l’A57/tangenziale e il centro di Mestre per i veicoli provenienti dal Ponte della Libertà o da via dell’Idraulica percorrenti la SR11.

Alla rotatoria nell’intersezione con via delle Industrie per i veicoli provenienti da via Torino o dalla SR11 è disposto il divieto di transito in direzione della SR11. Per i mezzi di massa massima superiori a 3.5t, ad eccezione di quelli con destinazione centro di Mestre, sarà segnalata la deviazione verso via delle Industrie.

Lungo via delle Industrie, dall’intersezione di cui sopra e fino a via della Pila, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo.

Per i veicoli che percorrono la SR11 prima del cavalcavia che immette in direzione centro di Mestre, la circolazione sarà deviata verso il Troso, per invertire la marcia in direzione di San Giuliano e quindi l’ A57.

L’ordinanza, infine, dispone per i veicoli dell’impresa che sta effettuando le lavorazioni di riqualificazione del viadotto il divieto di movimentare ogni veicolo al di fuori dell’area di cantiere.

Il testo dell’ordinanza.