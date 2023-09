9 medaglie per l’Italia agli Invictus Games 2023

Si sono chiusi gli Invictus Games 2023 con 9 medaglie per l’Italia. Tre ori, tre argenti e tre bronzi nella manifestazione per veterani di guerra con disabilità voluta dal principe Harry.

DUSSELDORF – Si è appena conclusa la sesta edizione degli Invictus Games 2023. Tre ori, tre argenti, tre bronzi: è questo il bilancio degli azzurri del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

L’evento sportivo, ideato dal Principe Harry dopo aver visto i Warriors Games e dedicato ai veterani di guerra che hanno contratto disabilità in servizio, si è svolto a Dusseldorf, in Germania, dal 9 al 16 settembre e ha visto la partecipazione di 560 atleti in rappresentanza di 21 Paesi. L’Italia, che si è presentata con un gruppo formato da 15 atleti, ha portato a casa 9 medaglie complessive.

Il primo oro del Team italiano lo ha conquistato nella seconda giornata il Capitano della squadra, Generale di Brigata R.O Roberto Como dell’Esercito, nella gara dei 1500 metri piani categoria IT3.

Il Generale Como si è quindi aggiudicato l’argento nel rowing indoor di 4 minuti e un bronzo nella prova di 1 minuto nella categoria IR3.

Sei le medaglie vinte dagli azzurri del nuoto nel pomeriggio della quarta giornata di gare. L’allievo ufficiale in congedo dell’Esercito Matteo Pieropan ha ottenuto 2 ori nei 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso e 2 argenti rispettivamente nei 50 metri stile libero e nei 50 metri rana, tutte nella categoria ISA, sempre nella categoria ISA dei 50 metri dorso un bronzo è andato al Primo Aviere dell’Aeronautica Militare Maurizio Panella.

Medaglia anche dal tennistavolo, con il bronzo conquistato dall’ Ass.Amm. Salvatore Vasta nella categoria doppio seated ITT1 e ITT3 insieme al polacco Kosiaca.

Credit foto Dean Mouhtaropoulos

Credit foto David Young