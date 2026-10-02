800 anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi

Francobolli celebrativi realizzati congiuntamente con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta da Poste Italiane per gli 800 anni dalla scomparsa del patrono d’Italia

Roma – Poste Italiane comunica che il 4 ottobre saranno emessi due francobolli commemorativi dedicati a San Francesco d’Assisi, nell’ottocentesimo anniversario della scomparsa, e al Cantico delle Creature, appartenenti alla tariffa B Zona 1.

La tiratura del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi è di 225.025 esemplari, distribuiti in fogli da quarantacinque francobolli; quella del francobollo dedicato al Cantico delle Creature è di 327.027 esemplari, distribuiti in fogli da trentanove esemplari.

L’emissione comprende inoltre un foglietto celebrativo realizzato congiuntamente con lo Stato della Città del Vaticano, la

Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, a testimonianza dell’universalità del messaggio francescano e della sua perdurante attualità.

Il foglietto, emesso in tariffa B, ha una tiratura di 100.000 esemplari per ciascun ente emittente e contiene un esemplare del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi.

I francobolli



Il francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi riproduce un particolare dell’affresco di Giotto, Il commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco, conservato nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. Nella scena, Giotto rappresenta con intensa

partecipazione il momento dell’ultimo saluto di Santa Chiara al Santo, restituendo il profondo legame spirituale che li univa.

A ottocento anni dalla morte, la figura di San Francesco continua a ispirare valori universali di pace, fraternità, dialogo e speranza. Completano il francobollo le legende “SAN FRANCESCO D’ASSISI” e “800 ANNI DALLA SCOMPARSA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Il francobollo dedicato al Cantico delle Creature propone una rappresentazione contemporanea e simbolica del celebre testo francescano. Al centro della composizione si erge un grande albero che unisce idealmente cielo e terra e richiama la visione della natura come famiglia universale. Intorno ad esso trovano posto il sole, la luna, il vento, l’acqua e il fuoco, elementi che nel Cantico celebrano l’armonia del creato.

Completano il francobollo la legenda “CANTICO DELLE CREATURE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA

1”. Il foglietto dell’emissione congiunta riproduce integralmente l’affresco di Giotto, Il commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco, e racchiude, nella parte inferiore centrale, un esemplare del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi.

Nella parte superiore trovano spazio alcuni versi del Cantico delle Creature, il celebre componimento scritto da San Francesco intorno al 1224 e considerato tra le più antiche testimonianze della letteratura italiana.

I foglietti emessi da Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Sovrano Militare Ordine di Malta riportano differenti sezioni del testo che, ricomposte, consentono la lettura integrale del Cantico.

Il francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi è stato realizzato a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Il francobollo dedicato al Cantico delle Creature è opera di Giustina Milite. Entrambi i francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia.

L’immagine dell’affresco di Giotto, Storie di San Francesco: Il commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco (1296 circa), è riprodotta per gentile concessione dell’Archivio Fotografico del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

Il testo del Cantico di Frate Sole è riprodotto per gentile concessione delle Fonti Francescane, EFR – Editrici Francescane, Padova, terza edizione 2011 (§ 263).

È stata realizzata una cartella filatelica contenente due cartoline, un bollettino illustrativo, due quartine del francobollo Italia, due francobolli singoli Italia, un foglietto Italia, un foglietto dello Stato della Città del Vaticano, un foglietto della Repubblica di San Marino e un foglietto del Sovrano Militare Ordine di Malta.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso Piazza del Comune snc, Arcata dell’Amministrazione Comunale Volta Pinta, 06081 Assisi (PG). I francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito di Poste Italiane.

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