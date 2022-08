79. Mostra del Cinema di Venezia: modifiche alla viabilità al Lido dal 16 agosto al 21 settembre

La Centrale operativa della Polizia locale ha emanato un’ordinanza che prevede la modifica della viabilità stradale al Lido di Venezia per consentire l’allestimento e il successivo smantellamento delle strutture necessarie allo svolgimento della 79. Mostra internazionale d’arte cinematografica, in programma dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

Il provvedimento prevede l’istituzione del senso unico di marcia, dalle 00.05 del 16 agosto alle 23.55 del 21 settembre in via Andrea Calmo, lungo la direttrice da via Sandro Gallo verso il Lungomare Guglielmo Marconi e in via Angelo Emo, lungo la direttrice da Lungomare Guglielmo Marconi a via Sandro Gallo.

Per lo stesso periodo è istituito il divieto di fermata per i primi 15 metri di via Angelo Emo, sul lato sinistro provenendo dal Lungomare Marconi, al fine di consentire un’agevole immissione dei mezzi ACTV.

Viene così modificata la precedente ordinanza 458 del 19 luglio 2022, che prevedeva l’adozione del senso unico di marcia, su via Calmo e via Emo, dal 30 agosto al 13 settembre.