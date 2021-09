A Preganziol si sta svolgendo l’Expo delle Birre Artigianali, un birra per tutti. Da oggi venerdì 10 a domenica 12 settembre nella zona Ipermercato Lando, via Europa,è in atto l’11esmima edizione. Aperta una struttura di 1.100 metri dove si possono trovare sei Birrifici Artigianali Italiani con diverse tipologie di birre alla spina. Presente anche il food.

Orario tuti i tre giorni dalle 17 alle 23. La manifestazione si svolge nel rispetto della normativa anticovid vigente.