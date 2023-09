6InSuperAbile accoglie la staffetta paralimpica ideata da Zanardi

Il team 6InSuperAbile accoglie la tappa della grande staffetta paralimpica ‘Obiettivo Tricolore 2023’ ideata da Alex Zanardi che partirà da Cortina per arrivare a Parigi.

ALTIVOLE (TV) – Il territorio trevigiano è in prima linea nel passaggio della manifestazione paralimpica ideata da Alex Zanardi, che partirà domenica 10 settembre da Cortina d’Ampezzo per concludere il viaggio di 26 tappe e oltre 1.600 chilometri ai piedi della Tour Eiffel di Parigi domenica 1 ottobre, unendo idealmente in un lungo abbraccio due città olimpiche come Cortina d’Ampezzo e Parigi: la prima sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, la seconda di quelli estivi nel 2024.

Lunedì 11 settembre, nel secondo giorno di corsa, la staffetta partirà da Conegliano con l’handbiker pugliese Leonardo Percoco e il paratriatleta Ivan Territo: i paratleti percorreranno 38 chilometri in direzione Caselle di Altivole, con arrivo di tappa previsto alle 11.30 presso l’azienda Brombal Srl, main sponsor della rassegna “6InsuperAbile“,

Tra gli ospiti che si aggregheranno alla pedalata ci sarà anche l’ex campione di ciclismo Francesco Moser. Tra le autorità, sarà presente il delegato del Comitato Italiano Paralimpico di Treviso Davide Giorgi e Chiara Busnardo, Sindaco di Altivole.

“Siamo molto felici di poter ospitare questa importante manifestazione, che dimostra ancora una volta quanto sia strategico fare rete tra diverse realtà per sensibilizzare il territorio all’inclusione. Per l’occasione, la Brombal fermerà la produzione per permettere ai 110 collaboratori della sede di Altivole di cimentarsi nello sport integrato insieme agli atleti paralimpici. Una giornata di solidarietà ed empatia, dove mettersi nei panni degli altri diventa un modo di essere all’ordine del giorno, non solo nelle attività di team building” sottolinea Pierpaolo Brombal, figlio del fondatore Pietro e Chief Financial Officer dell’azienda di famiglia.

Con questa manifestazione si chiudono gli eventi di “6InSuperAbile”, la rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità, che ha coinvolto quest’anno più di 1500 studenti e atleti in nome dello sport, della musica e dell’arte come forme espressive per creare unioni, relazioni, possibilità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e mondo della sanità.

La staffetta ‘”Obiettivo Tricolore 2023” è il progetto di reclutamento e avviamento allo sport per persone con disabilità nato alcuni anni fa proprio per volontà di Zanardi, i quali in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche, di corsa e in canoa si passeranno il testimone per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita.

Sky Sport 24 racconterà questo viaggio attraverso tre ‘speciali’ in onda con cadenza settimanale sul canale tematico e un documentario riassuntivo al termine dell’evento.