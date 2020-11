Inuagurata la piazzetta di via Monte Nero

Sabato scorso 21 Novembre 2020, si è tenuta l’inaugurazione dell’opera di riqualificazione della piazzetta di via Monte Pelmo, di fronte all’ex CEOD.

Le attività di recupero effettuate consistono nell’installazione di una scultura, donata dall’artista Fabio Ceolin, nostro concittadino, e dalla piantumazione di una nuova aiuola al posto della vecchia fontana in disuso, oltre che a qualche altro lavoro secondario.

Il progetto è stato proposto dal consiglio dell’Associazione di Quartiere, mentre i costi necessari per i lavori di giardinaggio sono stati finanziati dall’Amministrazione Comunale.

Inoltre un ringraziamento speciale va ai nostri volontari del verde, che con la consueta generosità hanno eseguito le opere di muratura e predisposto le superfici per la piantumazione.

Purtroppo non è stato possibile promuovere l’evento come avremmo voluto, in quanto le norme anti-covid imponevano un numero limitato di invitati; ciascuno può però ammirare di persona il risultato del lavoro svolto.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti