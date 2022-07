52 manager alla conquista dell’America, ma con cuore italiano

52 manager partiti dalla provincia di Treviso hanno coronato il loro sogno negli States, più precisamente ad Iowa City.

Sabato 16 Luglio nell’aula magna della Scuola di Business dell’Università dell’Iowa, i professionisti, provenienti da 3 continenti, sono stati i protagonisti della graduation ceremony, la solenne cerimonia della consegna degli attestati, guadagnati dopo aver sostenuto l’esame finale del Master MBA (Master in Business Administration) e del master Executive (Executive Certificate in International Management and Strategy).

Le toghe indossate e il lancio dei “caps” – i celeberrimi copricapi degli studenti americani -, sono stati l’emblema della conclusione del percorso cominciato a Pieve del Grappa nel Campus CIMBA, la prima business school americana in Italia, e terminato appunto negli States a seguito della prova finale, una simulazione di un progetto reale di business, valutata da un team di investitori americani, in veste di potenziali talent recruiters.

UN VICENTINO IL MIGLIOR STUDENTE IN TUTTO IL CAMPUS

Nell’occasione, sono stati premiati gli studenti più meritevoli dei corsi, tra cui il veneto Matteo Zorzan, che dopo essersi laureato in ingegneria aerospaziale all’università di Padova, ha lasciato Brendola un piccolo paesino del vicentino per intraprendere una carriera internazionale. Carriera che ora avrà un’ulteriore svolta grazie all’endorsement conferitogli dall’MBA internazionale di Cimba.

«Cimba mi ha fornito molta più consapevolezza sul mio valore e sicuramente contribuirà a una crescita più rapida nell’azienda dove al momento lavoro. Tuttavia il mio desiderio più grande è di tornare a creare un impatto nel mio territorio potendo contare sulla mia esperienza internazionale, le competenze acquisite nell’MBA e la grande volontà di ricercare nuovi stimoli».

Matteo Zorzan

La cerimonia ufficiale è stata presieduta dal direttore di CIMBA e guru delle Neuroscienze, il dott. Al H. Ringleb, e si è tenuta alla presenza delle più alte cariche istituzionali della University of Iowa, tra cui Amy Kristof-Brown, rettore della Tippie School of Business e la direttrice della scuola in Italia, Cristina Turchet.

In questa giornata speciale il sogno coronato ha assunto le più diverse sfaccettature.

La prima riguarda la sfera professionale: il Master MBA Cimba è stato riconosciuto da US News e World Report, 2021, al 21° posto come migliore Business pubblica e al 35°posto come miglior Mba part-time, oltre ad essere accreditato AACSB e quindi a livello internazionale. La seconda riguarda la sfera della crescita personale, i 54 giovani manager hanno festeggiato anche l’opportunità di aver studiato in un melting pot culturale dove, oltre all’indiscussa preparazione accademica, hanno potuto sperimentare la ricchezza del collaborare con colleghi di diverse visioni e background.

I NUMERI DELL’MBA

«Dopo due anni siamo tornati negli Stati Uniti, vedere i nostri studenti raggiungere tali risultati ci rende orgogliosi e siamo sicuri di aver dato loro un buon contributo alla carriera – afferma Al H Ringleb – Frequentare l’MBA CIMBA è una grande occasione per chi vuole entrare nel mondo del lavoro con il piede giusto, o per chi intende rilanciare la propria carriera manageriale». – sulla base dell’esperienza degli oltre 30 anni di esperienza Cimba in Italia, il 76% dei partecipanti al MBA Full-time trova lavoro nei tre mesi successivi al conseguimento del titolo (il 98% entro 6 mesi) e l’89% dei partecipanti al MBA Part-time viene promosso o cambia ruolo nei 2 anni successivi alla fine del percorso formativo.

Il fatto, quindi, di aver conseguito un importante riconoscimento in uno degli atenei più accreditati al mondo è solo l’ultima conseguenza di un percorso intrapreso da queste giovani menti che già avevano deciso di investire su sé stesse, Cimba è stato lo strumento che ha permesso loro di prendere consapevolezza del proprio valore.