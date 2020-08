Teatro, comicità e cinema gli eventi in programma dal 17 al 23 agosto

L’estate è ormai giunta a metà corsa, ma lo spettacolo non si ferma e il Settore Cultura arricchisce le sere veneziane con l’emozione del Grande Schermo. Cinema Sotto Le Stelle, in Arena di Piazza Mercato, prosegue con una selezione di pellicole che accontentano i desideri più vari: dalle produzioni italiane come Il traditore, Tutto il mio folle amore e Gli uomini d’oro, a suggestioni europee con Sogno di una notte di mezza età e Cena con delitto – Knives out; per i più piccoli non manca l’appuntamento del martedì con Il re leone, nella versione live action; infine per tutti il film che ha commosso le platee di tutto il mondo sbancando i botteghini, Jo Jo Rabbit. La carovana di Cinemoving continua il suo viaggio nel territorio, con una carrellata di film per tutti. Il cartellone si fa più ricco, con titoli italiani e stranieri, per grandi e piccini, in Campo San Polo per una settimana davvero carica di emozioni. Ma il cinema sotto casa non si ferma in centro storico e raggiunge anche Malcontenta e Rione Pertini a Mestre. Per tutte le proposte, nel dettaglio, vi invitiamo a visionare il programma sottostante. Il programma di Cinema sotto le stelle – Marghera estate 2020 Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Lunedì 17 agosto 2020 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Italia 2019 – Drammatico – durata 97’ Regia di Gabriele Salvatores Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno Vincent ha 16 anni ed è affetto da un grave disturbo della personalità. Will, suo padre, lo ha abbandonato prima della nascita. La vita li porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda. Tutto il mio folle amore nasce dal romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas. Martedì 18 agosto 2020 IL RE LEONE USA 2019 – Avventura – durata 118’ Regia di Jon Favreau Con la voce di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo La trasposizione live action de Il re Leone. Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Ma qualcuno trama nell’ombra per sovvertire l’ordine costituito. Mercoledì 19 agosto 2020 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETA’ Francia 2018 – Commedia – durata 84’ Regia di Daniel Auteuil Con Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil Daniel ha una moglie esigente, un amico ingombrante e tanta, troppa immaginazione. A stimolarla è la nuova fidanzata di Patrick che a settant’anni suonati ha piantato la moglie e vive una nuova e sconsiderata giovinezza. Giovedì 20 agosto 2020 GLI UOMINI D’ORO Italia 2019 – Noir – durata 110’ Regia di Vincenzo Alfieri Con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Gianmarco Tognazzi Il crimine non è per tutti e in mano a uomini qualunque si rivela un gioco pericoloso che catapulta in un rocambolesco e inestricabile noir metropolitano. Venerdì 21 agosto 2020 JO JO RABBIT Germania 2019 – Commedia – durata 108’ Regia di Taika Waititi Con Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Roman Griffin Davis Prendere per il naso Hitler è avere l’ultima parola. La parola di Taika Waititi, che firma una favola über-assurda ficcata nella Germania nazista e agita alla fine della Seconda Guerra mondiale. Vincitore di 1 Premio Oscar e 1 Premio BAFTA Sabato 22 agosto 2020 CENA CON DELITTO – KNIVES OUT USA 2019 – Azione – durata 131 Regia di Rian Johnson Con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon Daniel Craig deve affrontare il caso di un misterioso omicidio da risolvere. Un thriller divertito e divertente, che gira a meraviglia come i gialli di una volta. Domenica 23 agosto 2020 IL TRADITORE Italia 2019 – Drammatico – durata 148’ Regia di Marco Bellocchio Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane Il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Vincitore di 7 Nastri d’Argento e 6 David di Donatello Per informazioni più dettagliate e modalità di accesso agli eventi, consultare il sito www.culturavenezia.it e i canali socialdel Settore Cultura. Il programma di Cinemoving – Estate 2020 Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. lunedì 17 agosto: Spettacolo ANNULLATO per maltempo martedì 18 agosto Malcontenta, Parrocchia Non ci resta che vincere (Campeones, Spagna, 2018, 124’) film commedia, di Javier Fesser Venezia, Campo San Polo Whiskey tango foxtrot (USA, 2016, 112’) film biografico, di Glenn Ficarra, John Requa mercoledì 19 agosto Malcontenta, Parrocchia Peng e i due anatroccoli (Duck Duck Goose!, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, 2018, 91’) film d’animazione, di Christopher Jenkins Venezia, Campo San Polo Un’estate in Provenza (Avis de mistral, Francia, 2014, 105’) film commedia, di Rose Bosch giovedì 20 agosto Venezia, Campo San Polo Tutto ciò che voglio (Please Stand by, USA, 2017, 93’) film commedia drammatica, di Ben Lewin venerdì 21 agosto Venezia, Campo San Polo Sopravvissuto – The Martian (The Martian, USA, 2015, 144’) film fantascienza, di Ridley Scott sabato 22 agosto Venezia, Campo San Polo Inside Out (USA, 2015, 94’) film d’animazione, di Ronnie Del Carmen, Pete Docter domenica 23 agosto Venezia, Campo San Polo Tintoretto. L’artista che uccise la pittura (Italia, Germania,, 85’) film documentario, di Erminio Perocco Mestre, Rione Pertini Ricomincio da noi (Finding Your Feet, G.B., 2017, 111’) film commedia, di Richard Loncraine “MestrEstate al Parco 2020” Veneto e Lombardia accomunate dal teatro e dal cabaret con cui allietare le calde serate d’agosto. Entra nel vivo la rassegna “MestrEstate al Parco 2020”, che porterà, nell’ambito del palinsesto di “Le Città in Festa”, sul palco dell’Arena del parco Albanese di Mestre artisti comici veneti e lombardi, due delle regioni più colpite dall’emergenza Covid-19. La manifestazione è stata organizzata da Vela spa, Café Sconcerto, il Comune di Venezia e l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito, rispettando le normative vigenti anti Covid-19. Giovedì 20 agosto NORA FUSER E GIORGIO BERTAN in “Bricola e Regina (quattro ciacole in panchina)”

I due attori veneziani nei panni dei famosi “veci” in libera uscita dall’Ospizio di San Lorenzo che parlano del mondo della loro vita di coppia in una Venezia dallo storico linguaggio popolare. La Terrazza del Blue Moon Serate dedicate alla magia della luna, in un luogo magico già di per sé, che torna dopo diversi anni ad ospitare spettacoli. Si tratta di “La Terrazza del Blue Moon”: un contenitore di eventi che ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre al Lido, dalle 18.30 in poi, proporrà al chiaro di luna musica, dj set, danza, teatro e, non poteva essere altrimenti, cinema. La kermesse, organizzata da Venezia Spiagge in collaborazione con Vela spa e inserita nel palinsesto di “Le città in festa – estate”, vede come direttore artistico Maurizio Agosti, alias il “Principe Maurice”. Ingresso limitato a 200 posti (con prenotazione consigliata), in osservanza delle normative anti-Covid. Il calendario degli eventi dal 17 al 23 agosto Lunedì 17 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Italia 2019 – Drammatico – durata 97’ Regia di Gabriele Salvatores Cinemoving: Spettacolo ANNULLATO per maltempo Martedì 18 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera IL RE LEONE USA 2019 – Avventura – durata 118’ Regia di Jon Favreau Cinemoving Malcontenta, Parrocchia Non ci resta che vincere: (Campeones, Spagna, 2018, 124’) film commedia, di Javier Fesser Venezia, Campo San Polo Whiskey tango foxtrot: (USA, 2016, 112’) film biografico, di Glenn Ficarra, John Requa Mercoledì 19 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETA’ Francia 2018 – Commedia – durata 84’ Regia di Daniel Auteuil Cinemoving Malcontenta, Parrocchia Peng e i due anatroccoli: (Duck Duck Goose!, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, 2018, 91’) film d’animazione, di Christopher Jenkins Venezia, Campo San Polo Un’estate in Provenza: (Avis de mistral, Francia, 2014, 105’) film commedia, di Rose Bosch Giovedì 20 agosto



