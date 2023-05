5 maggio, operazione pulizia ai Murazzi

Sul sito lidorobenon.com/murazzi sono aperte le iscrizioni gratuite online per partecipare a “I Murazzi: spiaggia d’oro”. L’iniziativa pubblica di pulizia in compagnia al Lido di Venezia si terrà il 5 maggio mattina ed è inserita nel programma nazionale del Festival nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2023.

LIDO DI VENEZIA – È un evento di educazione ambientale organizzato da Lido Oro Benon, Associazione Triveneta Chiavi d’Oro. Supporto tecnico scientifico di Venice Calls con la collaborazione di Veritas e dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia.

Il programma prevede il ritrovo alle 10 di fronte alla Pizzeria Al Cason. Saranno distribuiti guanti e sacchi per la raccolta differenziata in piccoli gruppi per la copertura a zone.

Durante la raccolta sarà attivo il monitoraggio permanente con smistamento rifiuti e raccolta dati sulla raccolta differenziata.