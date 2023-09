45 medaglie per il Team Italia alla fine della quarta giornata di gare

SUDS European Championships di Padova: alla vigilia della giornata conclusiva di gare, gli azzurri vanno a podio 17 volte, conquistando 7 ori, 5 argenti e 5 bronzi.

Judo – Esordio più che positivo per il judo, che conquista 3 ori, 1 argento e 3 bronzi. Nella categoria 81kg oro per Danilo Brunetto ed argento di Mirko Brighi. Nei 73 kg bronzo per Andrea Forte. Nella categoria 66 kg bronzo per verrengia e Crosara. Nei 60 kg oro per Davide Migliore e stesso metallo per Martina Tomba nella categoria 52 kg.

Nuoto – 7 medaglie giungono anche dal nuoto: oro per Manauzzi nei 50 rana e oro nella 4×200 maschile (Guzzonato, Di Silverio, Tononi, Iannetti). Argento per Tononi nei 100 dorso maschili, stesso metallo per la 4×200 SL femminile (Villanova, Dobnik, Vignando e Ostani). Bronzo per Villanova e Vignando, rispettivamente nei 400 SL e 200 misti.

Atletica Leggera – Oro e record europeo SUDS per Zaramella nei 400m maschili con 1:09.10 ed oro nei 400m femminili mosaico per Statzu. Argento per Piacentini nei 400m maschili.

Sport di Squadra – Continua la striscia di vittorie per l’Italbasket FISDIR che sconfigge per 31-7 il portogallo. I ragazzi di coach Bufacchi affronteranno domani alle 17.00 la Finlandia. Sconfitta per 8-1 il calcio a 5 contro la Turchia. Gli azzurri affronteranno domani l’Irlanda nella finale per il terzo posto.

Queste le parole del direttore tecnico nazionale Giancarlo Marcoccia: “Siamo sicuramente soddisfatti dell’andamento di questa manifestazione che sta regalando all’Italia emozioni e soddisfazioni. Tante le medaglie, 46, con ancora 1 giorno di gare da disputare. Nella giornata odierna siamo riusciti a conquistare ben 17 medaglie, di cui 7 ori, 5 argenti e altrettanti bronzi. Molto bene la pallacanestro che domani si giocherà la finale continentale contro la sorpresa Finlandia, mentre per il calcio è prevista la finale per il terzo e quarto posto. Ottima la prestazione degli atleti del judo che portano in dote, nella giornata odierna, ben 7 medaglie, di cui 3 d’oro. Anche per il nuoto 7 medaglie importanti, di cui due staffette. Le tre medaglie dell’atletica ci regalano un bellissimo record europeo nei 400m maschili con Zaramella. Domani ci aspettano di sicuro altri ottimi risultati, anche dal tennis e dal tennistavolo che oggi hanno partecipato alle fasi eliminatorie“.