Cittadella dello Sport uno dei punti principali promossi da Piazza Civica, comincia a delinearsi. A breve uscirà il concorso di idee per la definizione di un piano guida che valorizzi l’area dedicata allo Sport che va dal Parco Primavera alla zona Marchesi.

“Siamo soddisfatti per come Sindaco e Giunta hanno impostato il lavoro – dice Stefano Bison, consigliere di Piazza Civica – una dimostrazione di apertura verso le esigenze delle società sportive della città e un’occasione di partecipazione per tutti i professionisti che vorranno dare un contributo con le loro proposte, intuizioni e creatività”.