Quaranta nuovi alberi a Sant’Elena di Silea

Il Bosco dei Nuovi nati arricchirà il parco intorno alla primaria di S. Elena di Silea. Le 40 famiglie dei “nuovi nati” di Silea che hanno ricevuto in dono un albero dall’Amministrazione Comunale hanno provveduto alla piantumazione delle essenze nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre nell’area verde adiacente la scuola primaria Elena Lucrezia Cornaro di S.Elena di Silea. L’aiuto di volontari, tra i quali il dottor Brusutti, medico di base, ha reso ancora più significativo il momento.

Gli alberi sono essenze autoctone da frutto (come susini, ciliegi, meli, cachi, etc) e ornamentali come aceri, carpini, quercia, bagolari) e andranno a creare la nuova sezione del “Bosco dei nuovi lettori” inaugurato nel 2018 presso l’area verde vicino alla centrale idroelettrica, in via Alzaia sul Sile. In questi anni il Bosco si è esteso anche ad altre aree verdi del territorio comunale, rendendo Silea un territorio sempre più verde, sano e sostenibile.

“La nostra Amministrazione sostiene la crescita dei nuovi cittadini attraverso azioni concrete e simboliche: questi alberi incarnano entrambe le azioni, in quanto sono augurio di speranza e sostanziale attenzione ambientale per il futuro delle nuove generazioni” sottolinea l’Assessore alla Cultura Angela Trevisin.