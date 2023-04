39° Rally della Marca, aperte le iscrizioni

39° Rally della Marca, seconda prova della Coppa rally di zona 3. La possibilità di partecipare all’evento è scattata alle 8 di questa mattina: è il primo step verso il 26-27 maggio, il venerdì e il sabato in cui gli equipaggi tenteranno di fare propria la gara più antica della provincia di Treviso. Il Rally della Marca 2023, che si compone di una sezione moderna e di una dedicata alle vetture storiche, ha messo in programma 68,18 chilometri di prove speciali.

TREVISO – La gara torna ad avere il proprio quartier generale a Valdobbiadene dopo quattro anni di assenza dalla capitale mondiale del Prosecco DOCG.

A tornare sarà anche la prova spettacolo allo “Zadraring – Foss Marai” (1,71 km): anch’essa ricompare nel percorso dopo quattro anni di assenza con alcune modifiche alla zona di partenza e di arrivo della prova speciale spettacolo.

Tre passaggi sono previsti sulle prove “Bosco del Madean – Col Vetoraz” (7,17 km, con la classica prova del Monte Cesen che verrà corsa in senso inverso, lungo quella che l’anno scorso era la discesa: la strada è stata da poco riasfaltata) e “Monte Tomba – Verde Bio” (10 km), che parte dalla Trattoria “Da Vecia” e mette in programma i passaggi storici della prova: il veloce altpopiano, il dosso, l’inversione e la discesa.

Due passaggi invece sulla “Mostaccin – Bioactive Nutrition” (7,48 km), che torna a partire da Maser e, dopo aver attraversato il Comune di Monfumo, svolta verso Castelcies per gli ultimi 500 metri di speciale, completamente inediti.

La partenza della gara è fissata per le 20 di venerdì 26 maggio a Valdobbiadene in piazza Marconi, nel luogo in cui andrà in scena anche il riordino notturno fra venerdì e sabato 27. Se l’assistenza verrà posizionata a Valdobbiadene, nella zona di via della Pace, i riordini durante la giornata di sabato saranno allestiti a Cavaso del Tomba. L’arrivo è previsto ancora una volta in piazza Marconi, a Valdobbiadene, alle 19.