31 maggio 2023: la giornata mondiale senza tabacco

L’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra, il 31 maggio di ogni anno, la Giornata Mondiale senza Tabacco per evidenziare gli effetti nocivi delle sigarette e di altri prodotti del tabacco sulla salute generale di una persona.

Una giornata che agitando le coscienze propone a piè mani riflessioni e rappresenta una grande opportunità per cercare di rivoluzionare cattive abitudini che nel caso del tabagismo sconfinano nella dipendenza, autentico tarlo della mente.

Occorre anche ricordare che l’introduzione di nuovi prodotti, quali sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato ha consolidato un ampliamento della gamma dell’offerta che tende a sponsorizzare il concetto di “riduzione del rischio“, omettendo la nuova dipendenza.

Fondamentale anche la la consapevolezza dell’esistenza di colture sostenibili alternative e sulle opportunità di reddito per gli agricoltori, incoraggiando questi ultimi verso colture nuove e sostenibili, in nome di etica e salvaguardia della salute.

A tal proposito i governi dovranno essere sostenuti e sensibilizzati nello sviluppo di politiche e strategie adeguate per affrontare una battaglia che nel suo destino coniuga futuro e salute.

Obiettivo far nascere la prima “generazione libera dal fumo” in quanto smettere di fumare o nella quintessenza del pensiero non cominciare proprio potrebbe rappresentare una conquista per tutti e per il pianeta.

Instacult di Mauro Lama