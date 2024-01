24 Marzo, 3ª Giornata dei Colli Veneti

Il Veneto si prepara per la terza Giornata Regionale dei Colli Veneti il 24 marzo, con uno stanziamento di 150mila euro per progetti di valorizzazione del territorio collinare.

VENEZIA. ll Veneto si prepara ad celebrare la terza edizione della Giornata Regionale dei Colli Veneti il 24 marzo, dedicata alla valorizzazione del territorio collinare.

L’Assessore al Territorio e alla Cultura, Cristiano Corazzari, ha annunciato l’approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti, con uno stanziamento di 150mila euro. Questa iniziativa mira a coinvolgere enti locali, enti pubblici e soggetti privati nel promuovere attività che spaziano dal paesaggistico all’enogastronomico, con una particolare attenzione alle pratiche motorie e sportive.

Corazzari sottolinea il successo delle scorse edizioni e invita enti, associazioni e privati a collaborare per organizzare un evento che possa valorizzare il territorio, contribuendo al suo sviluppo sostenibile.

L’edizione 2024, che beneficerà di un budget di 150mila euro, punta a esplorare le colline venete come riserva di biodiversità, promuovendo tradizioni culturali e prodotti locali.

L’avviso è aperto a enti locali, enti pubblici e privati del territorio, e il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 15 febbraio. Corazzari conclude evidenziando l’attenzione speciale dedicata alle iniziative legate alla pratica motoria e sportiva, in linea con il riconoscimento ottenuto dal Veneto come Regione Europea dello Sport 2024.

Questa particolare enfasi si tradurrà in opportunità di valorizzazione culturale e turistica del territorio, promuovendo un rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.