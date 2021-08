23 agosto, Giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione

In questa Giornata di Commemorazione, l’UNESCO invita le persone di tutto il mondo a riflettere sulle conseguenze del passato sul nostro presente e sulla lotta contro le forme contemporanee di schiavitù, di cui milioni di esseri umani sono ancora vittime

Era la notte tra il 22 e il 23 agosto del 1791 e ad Haiti imperversava una delle più sanguinose ed eclatanti battaglie, destinate a rimanere nella storia come pietra miliare del progresso nei diritti fondamentali dell’uomo.

In quella notte di fine agosto di 230 anni fa, un gruppo di schiavi liberati si rivoltò contro il governo coloniale francese. Gli scontri continuarono fino al 1804, quando Haiti diventò indipendente. Era la prima volta nella storia che uno stato si era costituito in nazione indipendente grazie ad una rivolta di schiavi e che fosse governato non da bianchi, ma da ex prigionieri.

In memoria di quella notte, dal 1997 per volere dell’UNESCO, il 23 agosto di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione.

Nonostante tutto però oggi si contano molti bambini e bambine che nel mondo vivono ancora in condizione di schiavitù. Sono 40 mila ogni anno i minori vittime del traffico. L’86% sono bambine o giovani donne.

Il contingente ci porta alla mente un tipo di schiavitù “contemporanea” riferita alla situazione in Afghanistan.

Proprio in queste ore decine e decine di bambine e giovani donne si stanno nascondendo per non finire nelle mani talebane e diventare schiave, bottini di guerra per guerriglieri senza scrupoli, per vivere senza dignità, senza voce, senza libertà.

Nei giorni scorsi è stata redatta una lettera da 78 associazioni italiane come appello a non chiudere gli occhi davanti alla violenza che le donne afghane si trovano e si troveranno a subire:

«La fuga verso l’Occidente da Kabul e l’avvento dei talebani che hanno preso il comando dell’Afghanistan preoccupano fortemente chi ha a cuore i diritti umani e la salvaguardia della vita di tutti i civili, specie di quelli più a rischio, come donne e bambini, il cui destino è nuovamente consegnato a un indicibile orrore. Sono nostre madri, amiche, sorelle. Non lo possiamo e non lo vogliamo più accettare. L’Europa deve agire, l’Italia deve reagire, noi donne e cittadine dobbiamo fare rete contro ogni violenza».

La lettera è indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese e, per conoscenza, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Lorenza Raffaello