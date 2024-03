21 marzo, è la giornata mondiale del profumo

In occasione del primo giorno di primavera scocca l’ora della giornata mondiale del profumo.

Il profumo, la fragranza da indossare letteralmente sulla pelle , ma anche sui capelli, sugli abiti. Un vera e propria “mise” che ci contraddistingue, rivela molto di noi, identifica la nostra personalità e ci accompagna con le sue note.

Un piccolo grande gesto che milioni di persone compiono ogni giorno in maniera del tutto personale,, quasi fosse una celebrazione in grado di trasportarci in luoghi desueti o, grazie all’immenso potere evocativo del profumo risvegliare emozioni sopite ma mai dome.

Il senso di bellezza e di creatività del profumo da sempre formano un viatico per unire magicamente sensi e sottili provocazioni, in un viaggio unico ed immersivo, denso di suggestioni floreali, agrumate, legnose o cipriate.

La giornata mondiale del profumo ha il nobile scopo di educare garbatamente e sensibilizzare sulla fondamentale importanza di qualsiasi fragranza per il miglioramento del nostro benessere.

Con l’equilibrio delle note che ci sanno descrivere appieno, tra mistero e accordi olfattivi.

Instacult di Mauro Lama