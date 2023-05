2023: la lunga e intensa stagione azzurra del volley

Popolo del volley, pronto a saltare dal divano? Manca poco alla Volleyball Nations League 2023: l’appuntamento con l’esordio dei campioni del mondo di Ferdinando De Giorgi è fissato per il 6 giugno a Ottawa, in Canada, contro l’Argentina, mentre la nazionale azzurra femminile detentrice del trofeo scenderà in campo il 30 maggio ad Antalya, in Turchia, contro la Thailandia.

ROMA – Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione delle squadre nazionali di pallavolo che, come ogni anno, saranno impegnate in una lunga e intensa stagione di volley internazionale.

Le Nazionali seniores azzurre avranno come principale obiettivo la difesa dei titoli Europei conquistati nel 2021. La formazione di Ferdinando De Giorgi, campione del Mondo in carica e quella di Davide Mazzanti, piazzatasi al terzo posto nell’ultima rassegna iridata, sono dunque pronte per affrontare questo nuovo ed entusiasmante cammino che le vedrà ancora una volta grandi protagoniste in giro per il Mondo.

L‘attività della nazionale femminile prenderà il via domenica 7 maggio con il collegiale a Lanciano (CH) dove è in programma un triangolare con Croazia e Canada; dopo il collegiale abruzzese le azzurre partiranno per la fase intercontinentale della Volleyball Nations League.

Dopo l’eventuale fase finale le azzurre torneranno al lavoro con due ritiri a Firenze prima dell’inizio dei Campionati Europei, previsto il 15 agosto all’Arena di Verona. Conclusa la rassegna continentale, il gruppo azzurro si sposterà a Cavalese, prima di un altro evento di fondamentale importanza programmato in Polonia: il Torneo di Qualificazione Olimpica.

Anche il programma della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi prenderà il via domenica 7 maggio ma a Cavalese (TN). Seguirà poi il Test Match Tournament con Olanda e Bulgaria, sempre in Val di Fiemme e la successiva partenza per il Canada dove dal 6 giugno è in programma la prima fase della Volleyball Nations League. Conclusa la VNL 2023, gli azzurri partiranno alla volta di Cracovia per prender parte al Memorial Hubert Wagner, evento in preparazione ai Campionati Europei durante il quale i campioni del Mondo affronteranno Polonia, Francia e Slovenia. Conclusa la rassegna continentale in Italia, Giannelli e compagni partiranno alla volta del Brasile dov’è in programma il Torneo di Qualificazione Olimpica.

ITALVOLLEY MASCHILE Alcuni dei giocatori della rosa che ha vinto il titolo continentale agli Europei CEV 2021, come il 26enne libero Alessandro Piccinelli e il 23enne centrale Lorenzo Cortesia, che hanno giocato nel VNL 2022 ma non ai Mondiali, tornano nella lista di Fefè De Giorgi.

De Giorgi continuerà a contare su molti giovani. Oltre all’affermata stella Alessandro Michieletto, come l’ha definito Volleyballworld, la sua lista include diversi nuovi arrivati ​​dalla formazione dei campioni del mondo U21 dell’Italia nel 2021 come Tommaso Rinaldi (Dream Team Outside Hitter, MVP del 2019 FIVB Volleyball Men’s U19 World Championship), Paolo Porro (Dream Team Setter e MVP del 2022 CEV U22 Europei), Damiano Catania (Dream Team Libero), l’esterno Giulio Magalini e il 18enne di 2 metri e 2 centimetri Alessandro Bovolenta, MVP del Campionato Europeo CEV U20 2022 e figlio della defunta leggenda Vigor Bovolenta.

“Penso che il percorso che abbiamo iniziato sia molto interessante non solo tecnicamente, ma anche valoriale per costruire basi solide – ha detto De Giorgi. – Dovremo continuare a essere umili come lo siamo stati nelle passate stagioni. Dovremo però essere consapevoli di essere un gruppo competitivo e di avere ancora ampi margini di crescita. Quest’anno le sfide da superare saranno tante e di certo non ci annoieremo. Come al solito daremo il massimo per rendere orgoglioso il nostro Paese”.

La lista dei 30 Azzurri

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Giulio Magalini, Davide Gardini, Oreste Cavuto

Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Filippo Federici, Alessandro Piccinelli, Damiano Catania

In copertina, credits foto Volleyball Nations League