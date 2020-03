1Euro Promotion per sostenere artisti e scrittori

Finalmente una buona notizia per gli amici artisti. Grazie al contributo di privati, addetti ai lavori e sostenitori dell’Arte, della Musica e della Cultura, è stato possibile fare partire l’operazione 1EURO PROMOTION.

In cosa consiste?

Nella possibilità di aver garantiti 3 mesi di promozione a un euro al giorno (praticamente 90,00 euro + IVA per 3 mesi!) per il tuo prodotto.

Hai un album? Un singolo? Un videoclip? Un romanzo? Ecco una bella occasione da non perdere.

In tanti stanno cercando di far sì che il sistema resista, non muoia, causa questa infernale maledizione che sta colpendo il mondo, la vita, la nostra già complessa e inquieta quotidianità.

Per informazioni

[email protected]

