18 maggio, la Giornata Internazionale dei Musei

Dal 1977 l’COM, (International Council of Museums) nel celebrare questa importantissima data sceglie un tema specifico, sottolineando l’importanza dei musei come istituzioni al servizio della società, nonché al suo sviluppo.

Il focus principale è senz’altro quello di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei musei, visti come autentici mezzi di scambio culturale, elevamento delle conoscenze e sviluppo della pura comprensione, senza dimenticare il fine attualissimo della pace e della cooperazione tra i popoli.

I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi senza tralasciare attività inerenti al tema prescelto, coinvolgendo il proprio pubblico, evidenziando a tutto tondo il ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e al suo concreto sviluppo.

Dal 2011 in Europa si celebra la Notte Europea dei Musei che va in scena ogni anno il sabato che precede la Giornata Internazionale dei Musei. Creato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, l’evento provoca piacevolmente i Musei ad aprire i loro preziosi scrigni, le loro splendide stanze al pubblico fino a notte inoltrata, donando a piè mani fascino e amorevoli nuove prospettive che la notte riesce sempre a regalare.

Giorno o notte, arte o storia, tecnologia o scienza, i Musei si propongono da sempre come “officine vitali“ per comprendere il mondo, insostituibili per il loro approccio educativo e inclusivo.

Instacult di Mauro Lama