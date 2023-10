L’autunno, il lago e noi: vacanze pet frendly nella natura

Il 14 e15 ottobre 2023 sul lago di Garda evento speciale per godere la stagione dei colori e del foliage insieme agli amici animali. Servizi pet friendly per godersi al meglio un fine settimana indimenticabile.

Grazie al suo microclima, il lago di Garda è il luogo ideale per godersi un inizio autunnale e godere lo spettacolo deli colori e della caduta delle foglie e dei suoi riflessi sulle acque azzurre e limpide e azzurre del lago che confina con le regioni di veneto Lombardia e Trentino.

Inoltre, vista la temperatura perfetta per fare lunghe passeggiate o trekking, se si desidera viverli anche con i propri amici a 4 zampe le strutture di Lago di Garda Camping sono la soluzione ideale, grazie ai numerosi servizi dedicati che offrono.

Per ammirare, per esempio, tutti insieme i colori autunnali in tutta la loro meraviglia è consigliata un’escursione sul Monte Baldo: da Malcesine si può salire comodamente in funivia e anche i cani sono ammessi con un piccolo sovrapprezzo.

Un weekend speciale in cui rafforzare il legame con i proprio amici animali per un weekend last minute, ci si può, in particolare, divertire con gli amici a 4 zampe grazie al programma messo a punto per il 14 e 15 ottobre dal La Rocca Camping Village di Bardolino.

L’evento parte al mattino di sabato 15 con una cavalcata in riva al lago dedicata ai bambini e prosegue con, per esempio, le attività di ricerca e i giochi nella nuova dog area organizzate per stimolare la mente degli amici a 4 zampe con tante coinvolgenti sfide.

“Super divertente, nel pomeriggio, la caccia al tesoro per testare le proprie abilità di squadra. Davvero interessante anche quello che aspetterà gli ospiti del camping domenica 15: al mattino si comincia con un Laboratorio Pet per imparare a divertirsi insieme ai propri amici animali in modo interattivo. L’altra attività mattutina in programma è Acquaticità: va in scena in spiaggia e si sta tutti insieme giocando tra onde e bagnasciuga. Gran finale, la festa nella Rocky Arena anche per condividere in modo piacevole le esperienze vissute. Iniziative speciali come i weekend con programmi di attività ideate appositamente per far rafforzare il legame con i propri pet sono possibili in virtù di una filosofia di accoglienza che riserva una grande attenzione agli animali, considerati in tutto e per tutto parte delle famiglie o dei nuclei di ospiti che scelgono Lago di Garda Camping per le loro vacanze” scrivono gli organizzatori.

In 17 dei 18 campeggi di Lago di Garda Camping, non solo si ammettono i cani, ma viene incentivata la loro presenza. Per questo, le opportunità di accoglienza non si limitano, per esempio, alle piazzole, ma si estendono ai bungalow e alle case mobili, con la possibilità di vivere anche una vacanza in perfetto stile glamping. Immancabili per un’accoglienza speciale i welcome kit e le cucce a cui si sommano altri servizi che vanno oltre le classiche aree pet friendly: numerose sono, infatti, le aree gioco e le spiagge in cui sono benvenuti gli ospiti con cani, come quelle dei campeggi Fornella ed Europa Silvella che hanno riservato parte dei loro lidi proprio ai cani.

Per citare, inoltre, un paio di aree che il Benaco ha pensato proprio per far star bene cani e amici umani, vale la pena menzionare la “Fido Beach” di Manerba del Garda, vicina al Camping Baia Verde, e la “Braccobaldo Bau Beach” di Peschiera del Garda, a un passo dal Camping Bergamini Boutique, che offre lettini, sdraio, ombrelloni, docce, kit di benvenuto e ciotole.

Il gusto e la buona salute sono importanti per i nostri amici e dunque , alcuni ristoranti offrono delizie studiate appositamente per loro, come, ad esempio, il gelato per cani del camping Europa Silvella, perfetto per i momenti più caldi o per quelli semplicemente più golosi. Per maggiori informazioni sulle vacanze pet friendly sul Garda: http://bit.ly/it-pet.