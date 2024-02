101 – 89 – 90: super compleanni a Casa Marani

Festa speciale organizzata a Casa Marani per celebrare i compleanni di tre ospiti: Ida Boiago, Pierina Sordi e Settimo Voltarel

VILLORBA (TV). Nella suggestiva cornice di Casa Marani a Villorba, è stata celebrata una festa memorabile per tre ospiti speciali, ognuno con il proprio traguardo di età da festeggiare. L’evento ha visto protagonisti Ida Boiago, che ha compiuto 101 anni, Pierina Sordi, che ha raggiunto gli 89, e Settimo Voltarel, festeggiato per i suoi 90 anni.l momento di gioia e festa è stato reso ancora più significativo dal contesto unico di Casa Marani, dove i familiari, gli operatori e gli ospiti si sono riuniti per celebrare questi importanti traguardi di vita. In particolare, l’attenzione è stata concentrata su Ida Boiago, una figura amatissima all’interno della struttura, che ha condiviso con Casa Marani la sua vita e le sue esperienze dal 2016.

Ida Boiago, originaria di Catena di Villorba, ha vissuto una vita ricca di avventure e sacrifici, ricordando con vividezza il suo lavoro in cartiera dopo la Seconda Guerra Mondiale. Rimasta vedova prematuramente con due figli da crescere, ha dimostrato una straordinaria forza d’animo e determinazione nel sostenere la sua famiglia. La sua storia di resilienza e coraggio ha ispirato generazioni, ed è stata celebrata durante la festa attraverso toccanti testimonianze e messaggi di affetto da parte dei presenti.

La sua longevità è stata attribuita alla sua moderazione nel mangiare e alla scelta di una dieta semplice e tradizionale, basata su cibi genuini e salutari. Tuttavia, per l’occasione speciale, ha concesso a sé stessa il piacere di gustare un delizioso tiramisù preparato in suo onore.

La festa non è stata dedicata solo a Ida, ma anche agli altri due ospiti che hanno raggiunto traguardi significativi di età. Pierina Sordi, festeggiata per i suoi 89 anni, e Settimo Voltarel, che ha compiuto 90 anni, hanno condiviso con Ida la gioia di essere al centro dell’attenzione e degli affetti di Casa Marani.

La presidente di Casa Marani, Daniela Zambon, ha sottolineato l’importanza delle attività e dell’assistenza fornita agli ospiti: “Per mantenere giovani i nostri nonni ci divertiamo e ogni giorno facciamo tante attività” – ha raccontato la presidente Zambon. “Le attività, anche quella fisica, con l’aiuto di fisioterapisti, logopedisti e psicologi, ci aiutano ad allargare la vita dei nostri ospiti e per quanto possibile ad allungarla. Ci aspettiamo altri centenari sulla scia della signora Ida che ci ha rallegrato con la sua presenza ed è un esempio di come si possa stare in casa di riposo”.

La celebrazione di questi tre compleanni è stata un momento di gioia e gratitudine, un’occasione per riflettere sulla bellezza della vita e sull’importanza di condividere questi momenti speciali con coloro che amiamo. Casa Marani si conferma così non solo come una struttura di accoglienza, ma anche come una vera e propria famiglia per i suoi ospiti.