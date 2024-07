“1000 esperti” un supporto agli enti locali

La Regione del Veneto ha lanciato il progetto “1000 esperti” per fornire supporto diretto agli enti locali nell’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

VENETO – La Regione del Veneto ha annunciato il lancio del progetto “1000 esperti”, un’iniziativa finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volta a fornire supporto diretto agli enti locali territoriali per l’implementazione dei loro progetti.

“Abbiamo creato una vera e propria task force composta da 60 professionisti esperti con competenze multidisciplinari, amministrative, informatiche e tecniche, operativa da più di un anno e che ha registrato oltre 150 richieste di intervento e supporto, e che ora amplia il proprio raggio d’azione offrendo assistenza professionale agli enti locali chiamati a realizzare interventi PNRR in qualità di soggetti attuatori – spiega l’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara. Questa task force Appalti e Progetti veneta sarà un braccio tecnico-operativo che aiuterà i comuni veneti nelle varie fasi del procedimento dei singoli progetti di investimento, rafforzando la loro capacità amministrativa e tecnica senza dover impiegare ulteriori fondi europei per spese di consulenza”.

Punti di supporto

In particolare, la Task Force Appalti e Progetti sarà in grado di fornire un ampio spettro di supporto, tra cui:

Analisi della conformità del progetto rispetto ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM) e per evitare danni significativi all’ambiente (DNSH).

Valutazioni giuridiche e tecniche sulla documentazione di gara, sull’aggiudicazione e sull’esecuzione del contratto.

Supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione dell’intervento nella piattaforma ReGiS.

L’assessore Calzavara ha inoltre sottolineato l’importanza e l’impatto delle risorse PNRR sulla Regione del Veneto: “Sempre nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza, la Regione del Veneto è coinvolta direttamente in cinque missioni per un ammontare di risorse impegnate nel bilancio regionale pari a 929 milioni di euro. Risorse che sono state attribuite a progettualità che rispondono alla governance veneta e che hanno come obiettivo quello di accelerare la crescita e la competitività della nostra Regione, anche in ambito internazionale. Si tratta di risorse il cui importo è destinato ad aumentare considerate le prossime tranche del PNRR per la conclusione, entro il 2026, degli oltre 1.300 progetti di cui la Regione è soggetto attuatore”.

Il ruolo cruciale dei Comuni veneti è evidenziato dal fatto che essi risultano soggetti attuatori di oltre 6.800 progetti, per un finanziamento complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro.

Per attivare il supporto regionale, gli enti locali devono presentare la richiesta utilizzando l’apposito modulo online, disponibile sul sito della Regione del Veneto nella sezione Semplificazione PNRR al seguente indirizzo: https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/supporto-ai-progetti-pnrr.