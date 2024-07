100 volti di Eleonora Duse: omaggio itinerante alla Divina

Non solo un tributo alla sua grandezza artistica, ma anche un invito a riflettere sulla continua rilevanza delle sue battaglie nel contesto contemporaneo

Venezia – A cent’anni dalla sua scomparsa, la rassegna teatrale “100 Donne Duse” entra nel vivo portando in scena, dal 23 luglio fino a novembre, in 9 paesi e cittadine del Veneto distribuiti nelle 7 province, ben 16 eventi teatrali, rendendo omaggio alla grande attrice italiana Eleonora Duse.

L’iniziativa, promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale insieme al Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, propone un calendario ricco e variegato, che tornerà ad animare piazze, ville e teatri del Veneto, da Sommacampagna (VR) a Chioggia (VE).



Spettacoli in programma

Sono nove i comuni che ospiteranno le 16 date previste. Le compagnie Teatro Scientifico, Tam Teatro Musica, Cikale Operose, CTT Comitato Teatro Treviso, Bam Bam Teatro, Barabao Teatro, Manimotò ed Etherna Teatro si alterneranno sul palco per celebrare Eleonora Duse.

I loro spettacoli non si limiteranno a raccontare la figura della Duse, ma esploreranno anche la sua epoca, dipingendo ritratti di artisti, intellettuali e tematiche a lei contemporanei. Verranno affrontati temi come il ruolo delle donne nel teatro e nella società, e la lotta contro le convenzioni sociali. La Duse, pioniera della parità di genere nel teatro, è ricordata per le sue battaglie per l’uguaglianza e la giusta retribuzione, diventando un’icona per l’universo femminile e una fonte di ispirazione che continua a brillare.



Calendario

La rassegna itinerante partirà martedì 23 luglio da Sommacampagna, nel Veronese, con una doppia messa in scena, alle 19 e poi alle 21.15, dello spettacolo immersivo “Stanze pirandelliane” di Teatro Scientifico nel parco di Villa Venier, omaggio a un altro grande del teatro, Luigi Pirandello, contemporaneo della Duse.

Si continua poi martedì 30 luglio in piazza Marconi a Rovolon, e il giorno seguente, mercoledì 31 luglio, a Villa Giustinian Recanati di Spresiano, con “Partita doppia: Duse vs Malipiero” di Tam Tam Teatro, racconto di come i due personaggi abbiano incrociato, spesso per tramite di D’Annunzio, i loro destini ad Asolo.

La rassegna fa pausa di un mese per riprendere il 30 agosto alla Cittadella della Giustizia di Chioggia nuovamente con “Stanze pirandelliane” di Teatro Scientifico.

Mercoledì 4 settembre si torna a Spresiano, questa volta con “Argia Laurini Carrara, e s’illumina la scena” della compagnia Cikale Operose, incentrato sulla figura di Argia Laurini, la prima donna al mondo ad interpretare la maschera di Pantalone.

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre, rispettivamente al Teatro Pertini di Santa Maria di Sala e al Centro Pettenella di Rovolon, il CTT Comitato Teatro Treviso metterà in scena “Hedda”, una re-immaginazione di “Hedda Gabler” di Henrik Ibsen nella forma di una vera e propria lezione-spettacolo.

Nuova tappa a Santa Maria di Sala, ma stavolta a Villa Farsetti, mercoledì 10 settembre con Bam Bam Teatro e il suo “Il taccuino di Simone Weil”, monologo che fa rivivere la storia della filosofa e mistica francese Simone Weil.

100 Donne Duse si sposterà poi nuovamente a Sommacampagna venerdì 13 settembre per “D.U.S.E. Donne Uniche Semplicemente Extraordinarie” di Barabao Teatro, uno spettacolo ispirato alla potenza rivoluzionaria di Eleonora Duse e Frida Kahlo, che la compagnia di teatro di movimento e creazione porterà in scena anche la sera seguente, sabato 14 settembre, alla Corte Santo Stefano di Martellago.



Non finisce qui…

La rassegna proseguirà anche in autunno e in inverno, con altri 6 spettacoli previsti tra ottobre e novembre in altre 3 località del Veneto, il cui programma dettagliato sarà annunciato prossimamente.

Crediti fotografici: Wikipedia