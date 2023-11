1 novembre, Giornata Mondiale dei Vegani

Se i vegani in Italia continuano a essere una minoranza, pur se in crescita (il 2,4% secondo l’ultimo rapporto Eurispes), sono sempre di più gli italiani interessati a un’alimentazione sana e sensibili alle tematiche ambientali. Conosciamo bene i benefici che il nostro pianeta può trarre da una dieta a prevalenza vegetale: risparmio di acqua, meno emissioni di gas serra e minor utilizzo di terre fertili. Il 1 novembre è la Giornata Mondiale dei Vegani: CiboCrudo ha pensato di aiutare gli “onnivori consapevoli” suggerendo alcune idee per veganizzare la colazione. Un pasto vegan al giorno ridurrebbe fino ad un terzo l’impatto ambientale della propria alimentazione.

Pancakes

Sono una delle abitudini più amate da chi vuole trasformare la colazione del weekend in un momento speciale: la versione vegan-friendly dei pancakes sostituisce il burro con un olio vegetale, omette le uova e sceglie yogurt e bevanda vegetale. Per renderli più salutari è bene unire alla farina 00 la farina d’avena: ricca di amido resistente, è un toccasana per nutrire i batteri buoni che popolano il nostro intestino, e può ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue supportando il sistema immunitario. Granella di cocco, frutta fresca, cacao e sciroppo d’acero renderanno i pancakes davvero irresistibili. Qui la ricetta completa.

Acai bowl alla Spirulina

L’acai in polvere è ricco di antiossidanti e di flavonoidi, acido ferulico e acido clorogenico, che migliorano i livelli di energia del nostro organismo contrastando affaticamento e stress. È un’ottima idea iniziare la giornata con una acai bowl – una macedonia 2.0 super trendy sui social: una preparazione a metà fra lo smoothie e il gelato grazie alla consistenza e al sapore dell’acai, che ricorda al contempo il mirtillo e il cioccolato fondente. L’abbinamento perfetto? Con la spirulina: un superfood ricco di vitamine, minerali e antiossidanti che è anche una fonte di proteine, quindi un’ottima aggiunta per rendere più completo qualsiasi pasto. Qui la ricetta completa.

Overnight porridge con i semi di chia

I semi di chia sono un alimento fonte di magnesio, potassio, calcio e fosforo. Contengono inoltre vitamine del gruppo B, la vitamina A e la vitamina E che aiutano a mantenere una buona funzionalità muscolare. Preparare un overnight porridge è semplicissimo: basta mescolare semi di chia, fiocchi d’avena e latte vegetale e riporre il preparato in frigorifero tutta la notte: i semi di chia si gonfieranno, assorbendo il latte, e trasformeranno il preparato in un delizioso budino, che la mattina dopo possiamo arricchire con frutta fresca, un dolcificante a scelta, altri semi e bacche o frutta secca.

Scrambled tofu

Per chi non può fare a meno della colazione salata, l’alternativa alle uova strapazzate è data dal tofu, che si trasforma in una versione scrambled grazie alle spezie (curcuma, per il colore giallo che ricorda quello delle uova, cumino, cipolla e aglio, che danno una maggiore profondità aromatica), al latte vegetale e al lievito alimentare – che non ha potere lievitante ma funge da insaporitore. Un suggerimento: scegliete del tofu extra-firm, oppure pressate e asciugate il vostro panetto di tofu in modo che perda tutta l’acqua e non si trasformi in una poltiglia quando lo scaldate in padella. Servitelo con dell’avocado e gli ortaggi freschi che preferite.

Yogurt (vegetale) & muesli

Chi, invece, proprio non ha tempo di lunghe preparazioni e vuole una colazione pronta in qualche minuto, può optare per il tradizionale mix di yogurt – che in questo caso diventa vegetale, tipicamente di soya, cocco o mandorla – e muesli. Perché sia vegano non dovrà contenere miele, mentre l’alta qualità è legata all’assenza di oli e grassi idrogenati, zuccheri e melasse. Arricchito con pezzi di amarena, ribes rosso, fragola, lampone, more di rovo e more di gelso, il muesli ai frutti di bosco CiboCrudo è biologico e senza zuccheri aggiunti, conservanti né additivi; contiene semi di girasole e semi di lino scuri, cornflakes integrali e uvetta.