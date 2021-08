1° motivo di rimpianto del passato

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Prima di chiudere definitivamente il percorso di questo lunghissimo viale alberato dei ricordi composto da bellissime fotografie a colori con vedute meravigliose che soddisfano non solo gli occhi di chi li ammira ma anche l’animo di chi si ferma ad apprezzarne il significato e l’insegnamento, mi chiedo se i moglianesi questi sessant’anni della loro storia li trovano tutti positivi e ineccepibili oppure abbiano in serbo – mi riferisco ai più anziani – dei rimpianti di vario genere per la qualità della vita che è stata loro offerta dagli eventi, dei personaggi di spicco che abbiamo analizzato assieme o delle opportunità lavorative che alcune iniziative imprenditoriali hanno loro offerto e magari non hanno saputo sfruttare.

Non rimpiangeranno di certo il carbone, allora indispensabile, che sporcava dappertutto e la legna che erano costretti a comprare per cucinare e per scaldare la sera la camera da letto, prima dell’arrivo delle bombole piene di gas e la realizzazione dei gasdotti che cominciarono a distribuirlo in tutte le città.

Non rimpiangeranno neppure – io spero – i negozietti di generi alimentari che avevano sotto casa dove potevano comprare soltanto l’indispensabile per fare una pastasciutta e aggiungervi un pezzo di formaggio da mangiare per secondo. Quelle simpatiche botteghette sono state sostituite da grandi supermercati in zone strategiche del paese, forniti di parcheggi per le macchine e di vasti assortimenti di prodotti.

Non rimpiangeranno affatto – credo – la strada che erano costretti a percorrere a piedi o in bicicletta per raggiungere per esempio il centro storico della città. Oggi infatti con la macchina si va dove si vuole senza fare alcuna fatica.

E sicuramente non rimpiangeranno i meandri tortuosi della burocrazia che complicava anche le pratiche più semplici e per avere un documento a volte bisognava penare per giorni o forse per mesi.

Forse però, sfogliando con attenzione e lentamente le pagine dell’Album che costituisce la storia di Mogliano, qualche rimpianto che alberga nei nostri cuori lo troviamo. Spero fermamente che i miei lettori concordino con me nell’individuare almeno due argomenti e motivi da rimpiangere. Io ve li elenco e li descrivo, poi lascio a voi il giudizio se ne valeva o meno la pena!







Col cambiare delle usanze, con l’avvento del boom economico, con le varie trasformazioni che ha subito l’assetto demografico e commerciale del nostro Paese, forse la generazione che ha avuto la fortuna di affrontare la vecchiaia, può rimpiangere la scomparsa delle vecchie osterie, quelle tipiche che preparavano una quantità assortita di “cicchetti” o delle specialità culinarie del tipo “la pasta e fagioli” che si poteva consumare a tutte le ore del giorno, o i nervetti, i bovoletti, le mezze uova piene di pepe e sale, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino!

Il secondo motivo ve lo spiego nel prossimo articolo.