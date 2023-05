1 KM al giorno toglie la vita sedentaria di torno!

Promossa dalla Regione del Veneto una campagna informativa per contrastare la sedentarietà, volta a incrementare uno stile di vita attivo a tutte le età ed in ogni contesto di vita.

Veneto – Una strategia articolata, che interviene sulla popolazione sedentaria sana, promuovendo il movimento nei settori scolastico, lavorativo e di comunità, è stata messa a punto attraverso il nuovo Piano Regionale della Prevenzione, che ha la durata di 5 anni e rappresenta il documento guida delle Aziende ULSS riguardo la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

“Campioni tutti i giorni” è il nome della campagna che invita i cittadini a compiere un percorso di consapevolezza e responsabilità verso la propria salute. Tre sono le fasi: fase 1 “Non accomodatevi, è ora di muoversi” che invita il cittadino di ogni età e con qualsiasi condizione sociale e sanitaria a non sedersi sulle situazioni ma a reagire con consapevolezza, e quindi l’invito a muoversi, a capire che spetta anche a noi la scelta di poter contribuire al nostro benessere.

Fase 2: una volta diventati consapevoli della problematica e dell’importanza di agire, la campagna prosegue con l’invito corale al movimento. Campioni tutti i giorni. Il concetto alla base di questa fase è che ci sono tante occasioni nella quotidianità che possono essere messe in atto per contribuire al contrasto della sedentarietà, che non vanno considerate come attività motoria solo quelle svolte nelle palestre. Tutti i possibili tipi di attività che si possono fare, da soli o in compagnia, contribuiscono ad abbandonare comportamenti sedentari: andare a lavorare o a scuola a piedi o in bicicletta, fare le scale ed evitare di prendere l’ascensore, portare a spasso il cane, fare giardinaggio o lavori domestici, ecc., non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi e i benefici si percepiscono subito non appena si inizia a essere più attivi.

Fase 3: in questa fase della campagna, il messaggio si focalizza su target specifici, si sale sul podio olimpionico ma per le olimpiadi del benessere, accostando le attività quotidiane che contribuiscono al contrasto della sedentarietà alle specialità olimpiche: ciascuno di noi può essere un campione perché si “allena” per la propria salute. Darsi degli obiettivi e conquistarli e poi superarli, è la strada giusta per ottenere grandi risultati di benessere.

I Comuni, in quanto Enti di prossimità, hanno un importante ruolo di promozione e difesa della salute della propria popolazione e possono innescare efficacemente progetti di comunità che coinvolgono le Aziende Sanitarie, le scuole, i cittadini e le associazioni investendo nella prevenzione primaria (attività fisica, alimentazione corretta, mobilità sostenibile, etc…).

A livello di comunità, è importante incentivare l’attività fisica anche promuovendo la creazione di contesti favorevoli, attraverso la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e la creazione di aree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili anche a persone anziane o fragili.

Ai Comuni viene chiesto di attivare sul proprio territorio dei programmi di promozione dell’attività fisica per tutte le fasce di età e di attivare almeno un intervento integrato finalizzato alla creazione e valorizzazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita attivo.

Come spesso accade, le normative seguono le iniziative spontanee dei cittadini che sono già pronti da tempo con gruppi …in movimento che svolgono attività motoria spontanea o associativa. Come il gruppo di Eli che vediamo nella foto, già da 2 anni attivo con passeggiate bisettimanali e alimentazione corretta, a Mogliano.